Россия остается основным продавцом нефтепродуктов для Украины

Украина в январе-феврале сократила импорт нефтепродуктов на 11% до 681 млн долл. Российская Федерация поставляет в Украину почти 39% продукции из нефти.

Украина в январе-феврале 2020 года импортировала нефтепродукты на 680,89 млн долл., что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России составил 262,4 млн долл. (38,5% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 228,5 млн долл. (33,5%), из Литвы – 103,3 млн долл. (15,1%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 86,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов сократились на 6,7% - до 5,315 млрд долл., тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов вырос на 31% - до 5,5 млрд долл.