Рекордное снижение цен на нефть: что это значит для Украины

Игорь Орел

Начало весны ознаменовалось событием, которое повергло в шок мировую экономику, что было расценено многими экспертами, как начало нового экономического кризиса.

Мировые цены на нефть обвалились на 30 процентов - если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром нефть торговалась на уровне ниже 29 долларов. Это сильнейшее однодневное падение котировок с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

К такому обвальному падению цен на «черное золото» привело то, что Россия на переговорах со странами ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи нефти отказалась не только от предложения Саудовской Аравии существеннее сократить производство, учитывая падение спроса на «черное золото» в результате распространения опасного коронавируса, но и от продления действующего соглашения, которое истекает 1 апреля. Именно эта сделка, заключенная еще в 2016 году, позволяла удерживать стоимость нефти на довольно высоком уровне. В свою очередь, Саудовская Аравия, в ответ на демарш России, объявила о существенных скидках на свою нефть и, таким образом, начала ценовую войну.

Если Россия и ОПЕК не смогут договориться о сокращении добычи, то цены могут упасть ниже 30 долларов

Это привело к тому, что в «черный» понедельник, 9 марта, мировые биржи показали худшие результаты со времен кризиса 2008 года. На Нью-Йоркской бирже торги открылись падением котировок более чем на 7 процентов, после чего, согласно регламенту, были приостановлены на 15 минут. После возобновления работы падение продолжилось.

Несмотря на то, что утром вторника, 10 марта, цены на нефть немного отыграли свое падение, увеличившись на около 7 процентов, эксперты предупреждают: если Россия и ОПЕК не смогут договориться о сокращении добычи, то цены могут упасть ниже 30 долларов.

Подобное развитие событий неминуемо коснется всех сфер экономики. Взглянем на этот вопрос с практичной стороны, интересующей украинское население, – как события «черного» понедельника и развитие кризиса отразятся на кошельках наших граждан? Как могут измениться цены на автозаправочных станциях, и что будет с курсом гривни?

С одной стороны, падение цен на нефть может потянуть за собой снижение стоимости нефтепродуктов. Теоретически, с некоторым временным лагом это может привести к удешевлению бензина и дизельного топлива на украинских заправках, что не может не порадовать отечественных автомобилистов. Также падение мировых цен на энергоресурсы может положительно сказаться на украинском торговом балансе, так как наша страна ежегодно закупает нефтепродуктов на более 5 миллиардов долларов.

Однако, не все так однозначно. Ведь, с другой стороны, когда падает стоимость нефти, то вниз летят цены и на других важных для украинского экспорта сырьевых рынках – металлургии и аграрной продукции, что, соответственно, снизит валютные доходы и ударит по промышленному потенциалу страны.

Падение мировых цен на «черное золото» также снизит поступления в госбюджет от рентных платежей, таможенных сборов и других налогов, например, с АЗС. То есть, дефицит бюджета будет только увеличиваться, что может привести к его пересмотру и сокращению расходов.

Ситуацию усложняет хаос, который творится в верхних эшелонах украинской власти

Если мировые рынки продолжит лихорадить, для Украины может повыситься стоимость внешних заимствований или вовсе закрыться доступ на международные финансовые рынки. Поэтому для страны жизненно необходимо продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, что сделает Украину более прогнозируемой для инвесторов даже в условиях международной нестабильности.

В совокупности эти негативные факторы усилят давление на гривню, что повлечет за собой девальвацию и ускорение инфляции. В таком случае, положительный эффект от падения цен на нефть для украинской экономики и населения будет полностью нивелирован. Более того, готовиться следует к самым негативным сценариям.

Эксперты пока затрудняются прогнозировать масштабы возможной девальвации, однако уже к полудню вторника, 10 марта, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,30/25,35 гривень за доллар, что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На наличном рынке стоимость доллара взлетела еще выше – до 25,86 гривень.

Ситуацию усложняет хаос, который творится в верхних эшелонах украинской власти.

Вместо сильного правительства, у которого есть четкий план реагирования на постоянно меняющуюся мировую конъюнктуру, мы имеем впопыхах собранный Кабинет без министров, отвечающих за ключевые направления – энергетику, аграрный сектор, промышленность.

Эти министры должны уже быть назначены, должна быть разработанная стратегия, как Украина будет реагировать на надвигающийся кризис, какие отрасли экономики следует поддержать, а какие поддерживать нет смысла, как защитить доходы населения. Однако, похоже на то, что власть выбрала излюбленную стратегию: «а вдруг пронесет», которая, как показывает история современной Украины и опыт прохождения предыдущих мировых экономических кризисов, не работает.

Игорь Орел

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