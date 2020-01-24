В "Метинвесте" назвали "вымыслом" сообщения о нарушениях безопасности шахт в США

В Группе "Метинвест" опровергли информацию, которая появилась на сайте "Радио Свобода" о ситуации с безопасностью на шахтах Группы.

"Приведенная в статье информация не соответствует действительности и является вымыслом, наносящим репутационный ущерб компании", - говорится в сообщении Группы "Метинвест".

В частности, комментируя информацию о якобы проблемах с законом в США, в группе подтвердили, что, действительно 24 октября 2013 года шахта Affinity получила статус POV (Pattern of Violations). Уведомление POV – это инструмент, который позволяет Управлению по безопасности и охране труда по добыче полезных ископаемых США (MSHA) повысить контроль по соблюдению нормативных требований на угольной шахте.

При этом в группе отметили, что «с 2014 года показатели безопасности в шахте Affinity значительно улучшились. Достигнув высокого показателя безопасности шахта уже не подходила под статус POV от MSHA».

"Во время последней проверки от 15 августа 2018 года уровень рисков для безопасности на шахте был значительно ниже требуемого для введения показателя POV. На предприятии была разработана политика по обеспечению соответствия федеральным законам и законам штата, которая позволила Affinity стать самой безопасной шахтой в США", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается в заявлении Группы "Метинвест", "в 2018 году статус POV был отменен, а судебные иски о неправомочности такого решения были отклонены судом по причине отсутствия доказательств. В настоящее время UCC не является объектом какого-либо расследования".

"Шахта Affinity получала награду Ассоциации по технике безопасности им. Джозефа А. Холмса в номинации «самая лучшая крупная шахта» (200+ работников в штате Западная Вирджиния) от Управления по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и обучения горнорабочих Западной Вирджинии в 2014, 2016 и 2017 годах", - резюмировали в компании.

Также там отметили, что группа уделяет особое внимание охране труда и промышленной безопасности на своих предприятиях, вне зависимости от того, в какой стране они работают.

В "Метинвесте" добавили, что "в рамках реализации бизнес-стратегии компания совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на своих предприятиях. Так, согласно заявлению пресс-службы, в компании внедрена Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Также "Метинвест" ежегодно подтверждает соответствие международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001".

"Группа "Метинвест" первой из украинских компаний получила международный сертификат Vision Zero. Это концепция качественно нового подхода к организации всей системы охраны труда на предприятиях, которая служит снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Сертификат Vision Zero имеют такие мировые лидеры, как RWE, CEMEX, AngloGold и TUV NORD", - заявили в компании.

Кроме того, на всех предприятиях Группы "Метинвест" – в Украине, Болгарии, Италии, Великобритании и США – действуют Кардинальные правила по охране труда и промышленной безопасности – свод канонов, которые спасают жизнь. Затраты Группы на промышленную безопасность и охрану труда в 2018 году составили более $95 млн, отметили в пресс-службе.

"Не исключением в области соблюдения наивысших стандартов промышленной безопасности и охраны труда является и американская компания UCC, в которую входят предприятия Affinity Coal Company, Carter Roag Coal Company, Pocahontas Coal Company и Wellmore Coal Company (всего 14 шахт, добывающих около 2,8 млн тонн угля в год). К примеру, частота несчастных случаев с временной потерей трудоспособности (NFDL) на шахте Affinity, начиная с 2014 года, в три раза ниже среднего национального показателя NFDL в отрасли подземной добычи угля", - говорится в пресс-релизе "Метинвеста".