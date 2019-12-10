Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии повысили на 33%
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины - компании «Укрэнерго» на передачу электрической энергии на 33% и на услуги диспетчеризации – на 27,2% с 1 января 2020 года.
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Соответствующее решение было принято на заседании Нацкомиссии сегодня.
Таким образом, регулятор повысил тариф компании на передачу электрической энергии с 116,54 грн/МВт-ч (без НДС) до уровня 155,4 грн/МВт-ч (без НДС).
Также НКРЭКУ повысила тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления компании с 8,04 грн/МВт-ч (без НДС) до 10,23 грн/МВт-ч (без НДС).
Как сообщал УНИАН, с 1 октября НКРЭКУ снизила тариф «Укрэнерго» на диспетчерское управление до 8,04 грн/МВт-ч (без НДС), а на передачу электроэнергии с 1 сентября - в 2,7 раза, до 116,54 грн/МВт-ч (без НДС).