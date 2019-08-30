Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии снизили в 2,7 раза

Снижение тарифа позволит в конечном счете уменьшить стоимость электроэнергии для небытовых потребителей на 10-11%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 сентября в 2,7 раза, до 116,54 грн/МВт-ч (без НДС).

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Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Сообщается, что сегодня на заседании, которое проводилось в форме открытого слушания, было принято постановление НКРЭКУ №1781 «О внесении изменений в постановление НКРЕКУ от 12 июля 2019 №1411», согласно которому с 01.09.2019 года уменьшен тариф на услуги по передаче электрической энергии «НЭК «Укрэнерго» до уровня 116,54 грн/МВт-ч (без НДС).

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров принял решение, которым были внесены изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, что позволило снизить тариф «Укрэнерго» и, в конечном счете, стоимость электроэнергии для небытовых потребителей на 10-11%.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%. В Кабмине назвали это заявление некорректным.

20 августа Офис президента инициировал ряд решений, которые также будут способствовать снижению цен на электроэнергию на 20%. Ожидать полноценной реализации данных решений и соответствующего снижения цены на 20% стоит в сентябре-октябре этого года.