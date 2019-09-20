«Нафтогаз» начал импорт электроэнергии из Беларуси
«Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», входящая в группу «Нафтогаз», начала импорт электроэнергии с Беларуси и ее продажу на украинском рынке, сообщила пресс-служба компании.
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«Группа «Нафтогаз» использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», – цитирует пресс-служба слова директора по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрея Фаворова.
Отмечается, что первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.
В пресс-служба напомнили, что «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» занимается поставкой газа и электроэнергии по всей территории Украины.
Как сообщал УНИАН, 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
В сентябре 2018 года «Нафтогаз Украины» создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».