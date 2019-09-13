«Нафтогаз» уплатил в бюджет 80 миллиардов гривень налогов

Поступления от предприятий группы составили около 15,7% совокупного дохода госбюджета Украины за восемь месяцев 2019 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-августе 2019 года уплатила в бюджет около 79,8 млрд грн налогов и сборов, сообщает пресс-служба компании.

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«По оперативным данным, за январь-август 2019 года предприятия группы «Нафтогаз» уплатили в государственный и местные бюджеты около 79,8 млрд грн налогов и сборов», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поступления от предприятий группы составили 15,7% совокупного дохода государственного бюджета Украины за восемь месяцев 2019 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.