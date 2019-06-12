Трамп рассматривает введение санкций для прекращения строительства "Северного потока-2"

Трамп не уточнил, на кого именно США могут наложить санкции.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Bloomberg.

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"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ", - сказал Трамп.

Он не уточнил, на кого именно США могут наложить санкции для блокирования трубопровода.

Как сообщал УНИАН, 14 мая члены комитета Сената США по иностранным делам республиканец Тед Круз и демократка Джин Шахин заявили, что планируют представить законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

В то же время в Кремле уверены, что российский газопровод «Северный поток-2» в обход Украины будет запущен.