В Кремле уверены, что газопровод «Северный поток-2» в обход Украины будет запущен

Любые действия, нацеленные на препятствование реализации этого проекта, являются неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, считает пресс-секретарь российского президента.

В Кремле уверены, что российский газопровод «Северный поток-2» в обход Украины будет запущен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов. Проект в большой части уже реализован, обеспечено в большой части финансирование этого проекта, и он продвигается достаточно быстрыми темпами. Проект этот – в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь, Германии, и он не имеет никакого отношения к политике», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле план на случай введения санкций США в отношении проекта.

Он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался о подобных действиях Вашингтона.

«Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, уже давно занимаются США, что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, стран Европейского Союза, о чем они также открыто заявляли», - считает Песков.

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«Во многом проект уже реализован, и, скажем так, есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей «голубого топлива», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будет ли «Северный поток-2» обсуждаться на переговорах Путина и президента США Дональда Трампа, если такая встреча состоится на полях саммита G20 в Японии, он сказал, что со стороны США никаких действий по инициированию такой встречи нет.

«У нас пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на «Двадцатке» в Японии, потому что еще раз было выражено намерение публичное, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи и ее предложению», - заявил Песков.

«Безусловно, если это произойдет, если такая встреча будет инициирована, российский президент уже сказал, что будет рад такую встречу провести. И, очевидно, конечно, скажем так, вопросы энергобезопасности Европы вполне возможно, что могут быть затронуты», - подчеркнул он.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока-2». Предполагается, что палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Как сообщал УНИАН, 14 мая члены комитета Сената США по иностранным делам республиканец Тед Круз и демократка Джин Шахин заявили, что планируют представить законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".