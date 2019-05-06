Западные партнеры требуют ускорить реформирование рынка электроэнергии - Politico

С 1 июля текущего года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза.

Страны ЕС, международные финансовые организации, - официальные кредиторы Украины, а также Агентство США по международному развитию призывают Украину ускорить и улучшить работу по реформированию рынка электроэнергии (соответствующие обязательства Украина взяла два года тому назад).

Об этом идет речь в их общем письме, пишет Обозреватель со ссылкой на ведущее американское издание Politico.

«В письме к украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману от 17 апреля подписанты поделились опасениями относительно выполнения закона («О рынке электрической энергии», - ред.). Закон, принятый в 2017 году, имеет целью внедрить конкурентный рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года. Однако, лишь за два месяца до конечного срока, «много важных операционных деталей остаются не установленными».

Как пишет Politico, в письме призывают Регулятора энергетики страны и министерство «как можно быстрее созвать заседание координационного центра, чтобы критически пересмотреть состояние внедрения новой рыночной модели, определить ключевые препятствия и обязать ответственных их решить».

Напомним, с 1 июля текущего года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макро финансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.