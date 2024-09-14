Известно, что среди популярных цветов авто есть серый, черный и белый.

Эксперты призвали водителей тщательно выбирать цвет своего автомобиля, чтобы один дизайн выделялся на фоне других. Известно, что серый является самым популярным цветом кузова среди новых владельцев автомобилей, а также он считается "безопасным цветом", который вряд ли отпугнет потенциальных покупателей бензиновых, дизельных или электрических транспортных средств, пишет Express.

В Обществе автопроизводителей и торговцев автомобилями Великобритании (SMMT) рассказали, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 509 тысяч серых автомобилей, что составляет 26,8% от всех автомобилей, которые выехали на дороги в прошлом году.

Следующим по популярности цветом могут стать черные автомобили, которых в прошлом году в Британии было зарегистрировано более 385 тысяч, а за ними - белые (314 тысяч).

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По словам экспертов Swansway Motor Group, эти цвета могут быть жизненно важными, если участники дорожного движения не хотят потерять деньги в будущем.

"Выбор правильного цвета для вашего автомобиля может повлиять на его стоимость при перепродаже. Хотя есть много цветов на выбор, белый, черный, серебристый, синий и красный - лучший выбор, если вы хотите сохранить стоимость вашего автомобиля. Эти цвета популярны, вечные и могут помочь вашему автомобилю выделиться, что облегчит поиск нового владельца. Помните, что это не точная наука, но это хороший ориентир, которого стоит придерживаться, если вы хотите максимизировать стоимость своего автомобиля", - отметили эксперты.

В свою очередь в SMMT отметили, что ярких цветов, вероятно, будут избегать, поэтому, скорее всего, их будет труднее изменить в будущем. В частности, в 2023 году в Великобритании было зарегистрировано 53 тысячи зеленых автомобилей, после них идут 16 677 оранжевых и 11 880 желтых моделей. Автомобилей в бронзовом цвете было зарегистрировано только 6 350.

"Автопроизводители старательно расширяют свои предложения, предлагая огромный выбор цветов для сотен моделей и тысяч вариантов спецификаций. Широкое разнообразие позволяет водителям гибко выбирать оттенок, который воплощает их индивидуальность и стиль", - заявил исполнительный директор SMMT Майк Хоз.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее австралийский механик Джон Кадоган рассказал о двух ошибках, которые допускают водители при покупке подержанных автомобилей. В частности он призвал владельцев обновлять свои данные сразу после покупки автомобиля.

В то же время популярный механик Скотти Килмер напомнил водителям об обязательной проверке автомобиля, которая поможет выявить проблемы до того, как они возникнут. Эксперт советует водителям постоянно проверять все резиновые компоненты, которые находятся под капотом.

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