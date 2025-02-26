Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными оказались модели Renault.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 4305 автомобилей с дизельными двигателями - это на 27% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводят специалисты специализированного портала УкрАвтопром.

Из этого количества 903 единицы оказались новыми машинами, тогда как 3402 - подержанными, ввезенными из-за рубежа. Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными оказались модели Renault.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто:

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Renault Duster - 144 единицы;

Toyota Land Cruiser Prado - 129;

Toyota Hilux - 66;

Peugeot Landtrek - 62;

Škoda Kodiaq - 41.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Mégane - 272 единицы;

Škoda Octavia - 243;

Nissan Qashqai - 229;

Volkswagen Passat - 204;

Volkswagen Golf - 115; Volkswagen Golf - 115.

Новости автомобильного рынка

Ранее УНИАН писал, что продажи Tesla в Европе обвалились почти на 50%. Одной из причин этого стало то, что компания Маска переходит на новые производственные линии для компактного электрического кроссовера Model Y. Последний является самой популярной моделью известного производителя.

На продажах негативно сказались и "противоречивые" политические заявления Илона Маска, которые касались, в частности, некоторых европейских лидеров.

Также сообщалось, что в Германии (самый крупный рынок ЕС) наибольшим спросом в январе пользовались автомобили Volkswagen. Самой популярной моделью довольно предсказуемо оказался Golf. Также в десятку вошли такие модели как Seat Leon, Volkswagen Passat, Mercedes GLC и Volvo XC60.

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