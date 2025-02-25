Ранее Илон Маск критиковал лидеров Германии и Великобритании.

Продажи электромобилей Tesla по всей Европе в январе упали на 45%, в то время как в мире наблюдается всплеск спроса на полностью электрические авто. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), возглавляемая миллиардером Илоном Маском американская компания продала в странах Европы лишь 9945 авто, тогда как год назад удалось реализовать 18 161 электромобиль.

В Германии в январе зарегистрировали лишь 1277 новых автомобилей Tesla - это худший показатель с июля 2021 года. Если говорить о Франции, то в этой стране падение продаж составило 63%, что является антирекордом с августа 2022 года. Также отмечается, что в Британии Tesla впервые уступила китайскому бренду BYD.

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В агентстве поделились, что одна из причин такой динамики - переход на новые производственные линии для электрокроссовера Model Y, который является наиболее популярной моделью Tesla. К этому добавились "противоречивые" заявления Илона Маска относительно политики лидеров ряда европейских стран.

Скандальные заявления Маска в адрес европейских стран

Напомним, ранее Маск предложил США "освободить народ Британии от их тиранического правительства". Он также обвинил британского премьера Кира Стармера в том, что он игнорирует преступления, которые совершают мигранты.

Кроме этого, Маск поддержал партию "Альтернатива для Германии", которую называют "ультраправой" и "националистической".

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По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в прошлом месяце на рынке новых легковых автомобилей ЕС рос спрос только на гибриды и электромобили. Причем, именно гибридные авто (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковушек - почти 35%.

Стоит также добавить, что самым популярным автомобилем в Германии, которая является крупнейшим рынком ЕС, стал Volkswagen Golf. На второй позиции находится Volkswagen Tiguan, на третьей - Volkswagen T-Roc.

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