Новый рейтинг самых популярных автомобилей в Германии подтвердил доминирование бренда Volkswagen, а Golf продолжает уверенно лидировать среди моделей, несмотря на некоторое снижение продаж в годовом исчислении. Об этом пишет портал Focus2Move.
Как сообщается, в январе 7687 новых автомобилей Volkswagen Golf пополнили автопарк ФРГ (-22,6% в годовом исчислении). На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, на третьем - Volkswagen T-Roc.
Стоит также добавить, что в ТОП-10 попали только автомобили от европейских брендов. Замыкает десятку лидеров компактный кроссовер-внедорожник Volvo XC60.
ТОП-10 моделей январского рынка ФРГ:
- Volkswagen Golf - 7687 единиц;
- Volkswagen Tiguan - 6657;
- Volkswagen T-Roc - 6459;
- Skoda Octavia - 4078;
- Seat Leon - 3922;
- Volkswagen Passat - 3776;
- Mercedes GLC - 3143;
- Volkswagen ID.7 - 3140;
- Skoda Enyaq - 3056;
- Volvo XC60 - 2783.
Автомобильные новинки - что интересного
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