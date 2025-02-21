В тройку самых популярных моделей январского авторынка Германии попали Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.

Новый рейтинг самых популярных автомобилей в Германии подтвердил доминирование бренда Volkswagen, а Golf продолжает уверенно лидировать среди моделей, несмотря на некоторое снижение продаж в годовом исчислении. Об этом пишет портал Focus2Move.

Как сообщается, в январе 7687 новых автомобилей Volkswagen Golf пополнили автопарк ФРГ (-22,6% в годовом исчислении). На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, на третьем - Volkswagen T-Roc.

Стоит также добавить, что в ТОП-10 попали только автомобили от европейских брендов. Замыкает десятку лидеров компактный кроссовер-внедорожник Volvo XC60.

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ТОП-10 моделей январского рынка ФРГ:

Volkswagen Golf - 7687 единиц;

Volkswagen Tiguan - 6657;

Volkswagen T-Roc - 6459;

Skoda Octavia - 4078;

Seat Leon - 3922;

Volkswagen Passat - 3776;

Mercedes GLC - 3143;

Volkswagen ID.7 - 3140;

Skoda Enyaq - 3056;

Volvo XC60 - 2783.

Автомобильные новинки - что интересного

Ранее специалисты немецкого CarPoint представили эксклюзивную версию бюджетного кроссовера Dacia Duster.

Она получила название Redust Sport и отличается более агрессивным дизайном. Однако больше всего впечатляет цена авто, которая составляет почти 53 тыс евро, что сопоставимо с ценой Tesla Model Y.

Также напомним, что недавно объявили цены в Украине на обновленный кроссовер Citroën C4. Автомобиль доступен с двумя силовыми установками на выбор.

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