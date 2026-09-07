Подержанные авто из-за рубежа не теряют позиций: названа самая популярная модель

На первом месте оказался легендарный Volkswagen Golf.

В августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Бензиновые автомобили заняли первое место с долей 52% (против 48% в августе 2025 года). На втором месте по популярности оказались электромобили – 17%. Их доля заметно сократилась по сравнению с августом прошлого года, когда она составляла 26%.

Доля дизельных автомобилей осталась неизменной – 17%. Гибриды продолжили наращивать присутствие на рынке: их доля выросла до 11% против 6% годом ранее. Автомобили с ГБО, как и в прошлом году, заняли лишь 3% сегмента.

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Среди отдельных моделей рейтинг возглавил Volkswagen Golf. Следует отметить, что кроссоверы настолько уверенно доминируют в различных сегментах украинского авторынка (в основном это касается новых автомобилей), что единичные появления седанов или хэтчбеков в лидерах воспринимаются как исключение из правил.

В случае с Golf свою роль сыграла культовость модели, которую в различных вариациях производят уже более 50 лет. Второе и третье места заняли кроссоверы – Volkswagen Tiguan и Nissan Rogue.

ТОП-10 самых популярных моделей:

Volkswagen Golf – 875 шт. Volkswagen Tiguan – 775 шт. Nissan Rogue – 707 шт. Audi Q5 – 695 шт. Škoda Octavia – 633 шт. Renault Megane – 532 шт. Tesla Model Y – 494 шт. Tesla Model 3 – 480 шт. Nissan Leaf – 454 шт. Ford Escape – 408 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В августе украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Наиболее активно украинцы покупали Toyota RAV4. Продажи этого кроссовера в 1,5 раза превысили показатель Renault Duster, который по итогам августа занял второе место.

В целом именно Toyota в августе возглавила украинский рынок новых автомобилей. Продажи машин японского бренда выросли на 9% по сравнению с августом прошлого года. Второе место заняла Škoda, а третью строчку рейтинга заняла Renault.

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