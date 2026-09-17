Продажи машин из одной страны обвалились вдвое: почему изменились предпочтения украинцев

Среди новых легковых автомобилей китайского производства наибольшим спросом пользуется BYD Sea Lion 06.

В прошлом месяце украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, импортированных из Китая, что на 56% меньше, чем в августе 2025 года. Из общего количества 790 автомобилей были новыми (-61%), а еще 285 – подержанными (-28%), сообщает "УкрАвтопром".

Одна из главных причин снижения спроса на автомобили из Китая – это рост налогов на ввоз электромобилей, которые составляли основу этого импорта (57%). После возврата 20% НДС с 1 января 2026 года украинцы значительно реже покупают новые и только что привезенные электромобили – это касается не только китайских машин.

В то же время по крайней мере несколько китайских моделей по-прежнему пользуются значительной популярностью на украинском рынке. Среди новых легковых автомобилей наибольшим спросом пользуется среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 06, который привлекает покупателей сочетанием футуристического дизайна, современных технологий и доступной цены.

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ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Sea Lion 06 – 132 шт. Zeekr 001 – 46 шт. Zeekr 7X – 44 шт. MG4 – 36 шт. MG HS – 35 шт.

Среди подержанных автомобилей из Китая первые места заняли кроссоверы BYD Song L и Zeekr 7X, которые демонстрируют практически одинаковый спрос.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

BYD Song L – 29 шт. Zeekr 7X – 28 шт. BYD Sea Lion 05 – 18 шт. BYD Sea Lion 06 – 16 шт. Zeekr 001 – 14 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В августе в Украине зарегистрировали около 4,4 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на такие автомобили сократился на 12%.

В рейтинге новых дизельных автомобилей преобладают кроссоверы и внедорожники – они заняли почти все лидирующие позиции. Лидером стал Renault Duster, который почти вдвое опередил Toyota Land Cruiser Prado, занявший второе место.

Кроме того, украинский автопарк пополнился почти 3,9 тысячами гибридных легковых автомобилей с силовыми установками HEV и PHEV. За год их продажи выросли на 38%.

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