Проверка на лабораторном оборудовании показала, что все приобретенные в Киеве арбузы безопасны.

Журналисты проверили содержание нитратов в арбузах, приобретенных на рынке, в супермаркете и у продавцов на улице в Киеве.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За эту сочную ягоду на рынке в центре столицы просят 25-30 грн за кг, в супермаркетах цены варьируются от 17 до 42 кг. Стихийные торговцы продают арбузы за 22 грн за кг.

Как выбрать спелый арбуз?

Ищите желтобокую ягоду с равномерными полосами. Постукивание - не всегда критерий для выбора арбузов, ведь можно выбрать "звонкий", но зеленый. Относительно мякоти - на ней не должно быть белых прожилок, а зернышки должны быть большими и коричневыми.

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Безопасно ли сейчас есть арбузы?

Есть народный метод проверки арбуза на содержание нитратов: в стакан с водой поместить мякоть арбуза или выжатый сок. Вода должна приобрести розовый оттенок, слегка помутнеть. Если цвет слишком яркий - в ягоде может быть "химия".

Но журналисты отнесли приобретенные арбузы в лабораторию: проверка показала, что все они безопасны для здоровья.

"При норме 60 мг на килограмм в арбузе, купленном на рынке, содержание "химии" составляло всего 4,2 мг, в ягоде из супермаркета - 2,9 миллиграмма. Самый высокий показатель был в арбузе, приобретенном на стихийном рынке - 10,6 миллиграммов нитратов на килограмм", - говорится в сюжете ТСН.

Польза арбузов

Эксперты отмечают, что эта ягода очень полезна: организм получает необходимую воду, клетчатку, витамин С и аминокислоты. Но следует выбирать качественные и спелые арбузы.

Автор: Ольга Робейко