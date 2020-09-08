В начале сентября цены на арбузы снизились до 1,2-3 гривни за килограмм, что дешевле прошлогодней цены.

Оптовые цены на арбузы в Украине стали минимальными за сезон и в начале сентября достигли значений 1,2-3 гривни/килограмм.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"Несмотря на завершение сезона бахчевых, в Украине продолжают снижаться цены на арбузы. Так, за последнюю неделю "полосатые ягоды" подешевели в среднем на 20% и сегодня отгружаются в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 гривни/килограмм. Таким образом, в начале сентября цены на арбузы в Украине достигли своего минимума за сезон", - говорится в сообщении.

Причина падения цена на арбузы

Основной причиной снижения цен на арбузы эксперты называют сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке.

"Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства - Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал", - отмечают в УПОА.

Какими будут цены на арбузы

Согласно сообщению, под конец сезона значительных ценовых скачков в сегменте арбузов не ожидается.

При этом, несмотря на достижение минимального ценового уровня за сезон, сегодня арбузы в Украине продаются в среднем на 65-70% дороже, чем в аналогичный период прошлого года – от 0,9 до 1,5 гривни/килограмм.

Что этому предшествовало

Под конец августа цены на арбузы в Украине снизились более чем на треть - до 2,5 гривни/килограмм.

По данным УПОА, украинские производители в 2020 году потеряли часть урожая ранних сортов арбузов из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне.

За первое полугодие Украина импортировала 2,1 тысячи тонн бахчевых культур на 1,97 миллиона долларов, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Автор: Анна Нагорная