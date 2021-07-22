Открывать сезон бахчи и пробовать первые арбузы, которые уже появились на рынке, стоит крайне осторожно.

На рынках Украины уже начался сезон ранних арбузов. Украинец решил проверить, содержатся ли в них нитраты.

Результат показали в Telegram-канале "Мелитопольграм".

Так, мужчина использовал Нитрат-тестер, который показывает, сколько вредных веществ содержится в продуктах. Для проверки он купил азербайджанский арбуз. Согласно нормам, в бахчевых допускается до 60 миллиграмм на один килограмм продукта. Однако, в раннем арбузе, купленном украинцем, показатели оказались куда выше.

Оказалось, что арбуз крайне опасен. Норма нитратов в 100 раз превысила допустимую. Так, Нитрат-тестер показал, что в арбузе содержится 990 мг на килограмм, употреблять продукты с таким содержанием вредных веществ не стоит.

Пробовать ранние арбузы стоит с большой осторожностью. В сообществе добавили, что через несколько недель ассортимент бахчи на рынках станет более широким, за счет чего риски приобрести арбуз с нитратами снизятся.

Ранее УНИАН уже рассказывал о том, как не отравиться ранними овощами и ягодами.

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Автор: Полина Кузенко