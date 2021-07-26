Арбуз - одна из самых любимых летних ягод. Оказывается, она может принести не только пользу, но и серьезно навредить здоровью.

Традиционно в начале лета жители Украины интересуются, как выбрать черешню или клубнику, а в конце то же самое происходит с арбузом и дыней.

Сначала разберемся в том, что же такое арбуз. Некоторые биологи утверждают, всё-таки, ягода, но ложная. Другие называют тыквиной, из-за принадлежности к семейству тыквенных. Вне зависимости от названия, арбуз считается одним из самых полезных продуктов, если употреблять его в меру.

Чем полезен арбуз

Все знают, что арбуз более, чем на 90% состоит из воды. Именно поэтому считается хорошим мочегонным средством. Также содержит полезные вещества: витамин С - 15% от суточной нормы человека. Витамины А, В3, фолиевая кислота, кальций, магний, калий, фосфор и другие.

Как и любой другой продукт красного цвета, арбуз содержит ликопин, концентрация которого в два раза выше, чем в томатах. Это антиоксидант, который помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы. Также ликопин помогает при глазных заболеваниях и полезен для профилактики онкологии.

Цитруллин - вещество, которое содержится в арбузных корках. Необходимо, чтобы вывести из организма токсины. Кроме того, способствует расширению сосудов и налаживает обменные процессы в клетках.

Диетологи говорят, что арбуз - хорошее средство для детокса. Он помогает бороться с запорами и ускоряет обмен веществ.

Вред арбуза - кому противопоказан

Несмотря на то, что ягода почти полностью состоит из воды, в ней очень много сахара. Калорийность низкая (на 100 гр - 30 ккал), но гликемический индекс (показатель, который отражает влияние продукта на уровень сахара в крови) высокий - 70-80 единиц. В 100 гр арбуза может содержаться 1-2 ч.л сахара. Этот момент объясняет, почему арбуз мочегонный:

Читайте такжеЧто приготовить из кабачков: подборка аппетитных сезонных блюдПосле того, как в кровь поступает большое количество сахара, почки получают “сигнал” о том, что его нужно вывести. Вымывается не только та жидкость, что поступила вместе с арбузом, но и вся остальная. Это чревато обезвоживанием. Высокий гликемический индекс вызывает желание есть арбуз больше и больше, а нерастраченный сахар становится причиной лишних килограмм.

Арбузная диета - плохой вариант для похудения.

Норма для здорового человека - 200-300 гр арбуза в день. Людям с сахарным диабетом стоит относиться к этому продукту осторожно. Как и тем, кто имеет проблемы с почками - если есть камни, то они могут прийти в активность под напором выходящей жидкости. То же самое касается и тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ или кишечника - если уж хотите купить арбуз, то ешьте его в рекомендованных количествах.

Арбузы с нитратами - это не плохо, всё дело в дозе. Нормой считается 60 мг нитратов на 1 кг арбуза. Если вы съедите 1 кусочек такой ягоды, то ничего не произойдет. Но, употребив половину арбуза, превысите безопасную дозу минеральных удобрений и нанесете вред организму.

Как выбрать арбуз и как его правильно есть

Лучше всего брать арбуз среднего размера без сколов и трещин. Корка должна быть твердой и блестящей. Пятно на ягоде определяет место соприкасания с землей. Цвет его - желтый или коричневый, но не белый. Усики и плодоножка - сухие.

Постучите по арбузу - звук должен быть звонким. Затем сожмите плод - услышите хруст. Ударьте по арбузу - хорошая спелая ягода издает вибрацию.

Не покупайте арбузы на обочинах дорог - скорее всего, такие плоды не прошли санитарный контроль. К тому же, впитали в себя тяжелые металлы от проезжающих машин. Лучше всего идти за ягодой в торговые павильоны, где арбузы продаются на лотках под навесом.

Перед тем, как есть арбуз, тщательно вымойте его с мылом под проточной водой, чтобы убрать остатки удобрений и бактерий из почвы. Разрезанный арбуз храните только в холодильнике и не более четырех дней. Неразрезанный плод может храниться при комнатной температуре не более двух недель.

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Автор: Кристина Кащавцева