Эксперт прогнозирует сохранение высокого спроса на картофель и другие овощи борщового набора, а также крупы.

Больше всего за время карантина в Украине подорожало мясо, картофель и гречка, при этом среди украинцев сохранится высокий спрос на овощи борщового набора и крупы.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на кандидата экономических наук Ярослава Навроцкого.

По его словам, изменения потребительских предпочтений произойдут вследствие значительного снижения доходов в результате потери работы, замораживания заработных плат, инфляции и других факторов, связанных с введением карантинных мероприятий.

"Речь идет о производстве мяса, в первую очередь, крупного рогатого скота как наиболее дорогого вида мясной продукции, цены на которую постоянно увеличиваются. Если в апреле 2019 года среднемесячная цена говядины (гуляш) в розничной торговле составляла 135,66 гривни/килограмм, то в январе 2020 года она повысилась до 143,96 гривни/килограмм (+ 6,1%). За четыре месяца текущего года гуляш подорожал еще на 9,2% - до 157,22 гривни/килограмм", – говорится в сообщении.

При этом эксперт считает, что наиболее перспективным в такой ситуации выглядит сектор птицеводства, так как мясо курятины пока что остается самым дешевым.

Кроме того, в Украине ожидается повышение спроса на овощи борщового набора: морковь, свеклу, лук, картофель, а также яблоки, которые сравнительно недорого стоят и долго хранятся.

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"К примеру, цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 гривни/килограмм в январе 2020 года до 15,26 гривни/килограмм (+22%) в апреле. Но, учитывая пищевые свойства, длительный срок хранения и сравнительно доступную цену, спрос на картофель будет сохраняться", - сказано в сообщении.

При этом будет происходить снижение спроса на товары недлительного хранения – томаты, огурцы, ягоды и зелень.

"Будет сохраняться высокий спрос на различные виды зерна и крупы, что является характерной реакцией украинцев на кризисные ситуации. Если с февраля 2019 до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% - с 17,30 гривни/килограмм до 30,19 гривни/килограмм, то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса она выросла на 43,2% - до 43,22 гривни/килограмм", - отмечает эксперт.

По мнению Навроцкого, могут пострадать сегменты молочной отрасли, которые производят дорогие сыры и прочие недешевые молочные продукты. В то же время, отрасль растениеводства будет развиваться неоднородно, снизится спрос на тропические фрукты и овощи, орехи и органическую продукцию. Сохранится спрос на имбирь, лимон и чеснок, которые, по мнению населения, повышают иммунитет. Также после открытия рынков увеличится спрос на продукцию местных производителей.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже карантин был продлен до 24 апреля, а потом до 11 мая.

С 17 марта и до окончания карантина в стране запрещена работа заведений общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.

29 апреля Кабинет министров принял решение разрешить работу продовольственных рынков в стране при условии соблюдения карантинных мер и норм безопасности.