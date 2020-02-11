Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины - Милованов

По словам министра, общий объем производства украинской курятины в этом году может достичь 1,5 миллиона тонн.

Украина станет мировым лидером по темпу роста производства курятины в текущем 2020 году.

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Об этом написал в социальной сети Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов со ссылкой на прогноз аналитического агентства Index Mundi.

"По их расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 миллиона тонн", - сообщил он.

Также министр добавил, что Украина традиционно входит в ТОП стран-экспортеров аграрной продукции.

"Мы являемся крупнейшим экспортером растительного масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - написал Милованов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.