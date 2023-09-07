Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью, отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Украинское зерно начали экспортировать через хорватские порты. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко во время двусторонней встречи с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем на саммите Инициативы трех морей в Бухаресте.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", - сказала она.

Кроме того, стороны обсудили важность совместного решения вопроса экспортных ограничений для украинского экспорта.

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Также во время встречи поднимался вопрос ускорения локализации производства техники для разминирования, чтобы поскорее начать ее выпуск на мощностях отечественных предприятий. Также обсудили подготовку к конференции по разминированию, которая состоится в Загребе в октябре этого года.

В свою очередь, Пленкович предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений, ведь Хорватия имеет большой опыт в этом. Речь идет об обмене опытом и экспертизой Хорватии по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, которые проводят расследование совершенных во время войны преступлений.

Ситуация с "зерновым коридором"

В середине июля Россия отказалась продолжать участие в "зерновой сделке". После этого оккупанты прибегли к обстрелам украинской портовой инфраструктуры, чтобы ее изувечить и не дать Украине продолжать морской экспорт без их на то согласия.

Турция неоднократно призывала продлить действие соглашения. С этой целью 4 сентября состоялась встреча турецкого и российского лидеров в Сочи.

После этих переговоров Эрдоган фактически встал на сторону Путина и призвал Украину "смягчить подходы" к "совместным шагам" с Россией, чтобы возобновить работу зернового коридора.

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