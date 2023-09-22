С 17,6 тысячами тонн украинской пшеницы оно направляется в Египет.

Из порта Черноморск вышло второе судно, загруженное украинским зерном.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства восстановления Украины.

"Судно AROYAT (флаг Палау) с 17,6 тысячами тонн украинской пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск. Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов на вход в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что экипаж судна - граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

До этого установленным коридором прошло судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы для Азии.

Зерновой коридор

В августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно-контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года, а после него вышли еще четыре судна, вынужденно находившиеся в украинских портах более полутора лет из-за угроз россиян.

В сентябре по временному коридору в акваторию портов Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под погрузку. 19 сентября стало известно, что одно из этих судов (Resilient Africa) вышло "гуманитарным коридором" в направлении Босфора. А второе судно в то время находилось в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.

Вчера, 21 сентября, стало известно, что в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору".

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