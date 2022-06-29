Массовый сбор урожая проходит в южных и центральных областях страны.

Украинские садоводы приступили к массовой реализации вишни по оптовым ценам 15-35 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

Отмечается, что массовый сбор урожая косточковых на сегодняшний день проходит в южных и центральных областях страны.

"Садоводы начали уборочную кампанию практически в те же сроки, что и годом ранее. При этом, более низкий уровень цен на вишню в текущем сезоне, они объясняют достаточно низким спросам и проблемами с каналами реализации. При этом потери урожая косточковых в этом году значительно ниже, чем в предыдущем, что в свою очередь также способствует более низким отпускным ценам", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают эксперты, на сегодняшний день садоводы Харьковской и Николаевской области из-за ведения боевых действий не имеют возможности продавать вишню за пределами своих областей. Также резкий рост цен на логистические услуги делает перевозку данной скоропортящейся продукции нерентабельной.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Украине стартовал сезон массовой реализации малины из местных хозяйств по оптовой цене от 50 до 70 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: