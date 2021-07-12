Под угрозой уничтожения также оказались другие фруктовые и бахчевые культуры.

В Украине в этом сезоне могут уничтожить часть урожая черешни и других фруктовых и бахчевых культур, предупреждает фермер, арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая.

Об этом она рассказала в комментарии "Обозревателю".

Эксперт уточнила, что черешню в Украине продают с практически 100%-наценкой. Вырастивший ее Фермер получает всего около 15% от розничной цены. По словам Галины Дрюцкой, средняя стоимость килограмма черешни, которую она выращивает, составляет 30 гривень 20 копеек, При этом в розничной торговле с учетом наценок она стоит уже около 60 гривень за килограмм. Так, при доходности на уровне 30% доход фермера в итоговой цене продукта вдвое меньше – около 15%.

"Малые предприниматели бусиками везут ее на Киев, перепродают через двое-трое рук, и она доходит до потребителя уже с сумасшедшими наценками. Мы вкладываем 30 гривень в килограмм черешни, и из них большая половина – это вложения, доходность 25-30%. А посредники имеют такую же сумму, не вкладывая ни во что. Меня это возмущает", - подчеркнула она.

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В этом контексте Дрюцкая предположила, что, возможно, фермерам следовало бы напрямую выходить на сети супермаркетов для реализации своей продукции.

Отвечая на вопрос, может ли ситуация с черешней, урожай которой частично было уничтожено, повториться и с другими сезонными сельскохозяйственными продуктами, предпринимательница заявила, что на это стоит ожидать.

"То же самое будет происходить и с яблоками и с виноградом, и со сливой, и с другими фруктами, которые выращиваются у нас в Украине и которые могут быть реализованы в Украине. Те же бахчевые культуры, дыни, арбузы", – предупредила она.

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Автор: Юрий Годован