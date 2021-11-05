На сегодняшний день огурцы в Украине уже стоят в среднем на 38% дороже, чем в начале ноября 2020 года.

В Украине уже несколько недель подряд наблюдается рост цен на тепличные огурцы.

Это связано со стремительным сокращением предложения огурцов на рынке, на фоне стабильной активности покупателей, сообщают аналитики EastFruit.

Так, сегодня тепличный огурец продается по 35-45 грн/кг ($1,33-1,71/кг), что в среднем на 45% дороже, чем на прошлой неделе.

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"Сегодняшний рост цен еще не предел - они будут расти и далее, так как предложение на рынке остается достаточно ограниченным. Сами производители вынуждены повышать отпускные цены в связи с удорожанием энергоносителей", - сказано в сообщении.

И хотя основное предложение на украинском рынке составляет продукция из Турции, цены на турецкий огурец также стремительно выросли. Сегодня они поступают в продажу от 35 грн/кг ($1,33/кг), тогда как еще в конце прошлой недели цена на них не превышала 25 грн/кг ($0,95/кг).

При этом, оптовые компании на фоне стабильно высокого спроса на данную продукцию заявили о своем намерении повысить отпускные цены на импортные огурцы уже в ближайшее время.

На сегодняшний день огурцы в Украине уже стоят в среднем на 38% дороже, чем в начале ноября 2020 года.

"Ключевые игроки рынка сходятся во мнении, что дешевых огурцов в текущем сезоне в Украине не будет. Цены продолжат расти и далее на фоне проблем в сфере тепличного бизнеса не только в Украине, но и в большинстве стран ЕС", - пишет EastFruit.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года на украинских рынках зафиксировали рекордные за последние пять лет цены на тепличные огурцы. На оптовых рынках цена овоща достигала в среднем 55 грн за килограмм.

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Автор: Александр Топчий