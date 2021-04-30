К слову, в прошлом году за килограмм огурцов просили 10 гривень.

На украинских рынках зафиксировали рекордные за последние пять лет цены на тепличные огурцы.

На оптовых рынках цена овоща в среднем 55 грн за килограмм. Об этом говорится в "Завтраке с 1+1".

Читайте такжеПосадка огурцов 2021: когда сажать овощ весной в открытый грунтНазвана причина такого подорожания овоща - холодная погода, из-за которой он медленно созревает. Да и на отопление теплиц теперь уходит больше средств.

Импортные огурцы стоят на оптовых рынках около 54 грн за килограмм. А в прошлом году за килограмм огурцов просили десять гривень - это была рекордно низкая цена на овощ.

Подорожание овощей в Украине

На украинских рынках и в супермаркетах подорожали овощи борщевого набора. Подешевела только картошка. Килограмм стоит почти 12 гривен.

Среди тех овощей, которые подорожали, это морковь. Килограмм можно приобрести в среднем за 6 гривень. Стоимость свеклы сейчас составляет около 7,5 гривни. Капуста выросла в цене до почти 6 гривень за килограмм.

Главные новости Украины и мира на утро 30 апреля

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Автор: Ольга Робейко