На Херсонщине из-за обвала цен на овощи фермеры не могут продать урожай. Из-за этого один из аграриев в поселке Копани выбросил сотни килограмм огурцов, лишившись прибыли за свой труд.
Ситуацией с ценами на урожай фермер поделился в местном сообществе аграриев на Facebook.
"Колючка не качественная, цветочек не такой", - рассказал фермер о своем урожае огурцов, который оптовики не согласились покупать даже по 1 гривне за килограмм. На видео можно заметить, что овощи имеют вполне товарный вид, они свежие, нормального размера и не кажутся товаром второго или третьего сорта качества.
Фермер отметил, что если бы его огурцы были с "правильными" колючками и цветами, их могли бы принять по 2 гривни за килограмм. Расстроенный мужчина высыпал овощи на землю. Теперь лакомиться урожаем фермера будут его бараны.
Читайте такжеВ Госгеокадастре рассказали, есть ли ажиотаж на рынке продажи земли"И не надо писать о том что надо было отвезти в детский дом", - подписал свое видео фермер. Его слова вызвали негативную реакцию среди пользователей сети.
Ролик вызвал бурное обсуждение. Комментаторы пишут, что фермер действительно мог поделиться урожаем с обездоленными детьми, которые точно были бы рады свежим овощам. Многие также отметили, что ситуация на рынке сейчас действительно плачевная, из-за чего труд аграриев попросту обесценивается.
Как сообщал УНИАН, украинцев предупредили, что они могут лишиться своих земельных участков. Собственники, которые не оформят на землю и паи право собственности, могут их потерять.
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