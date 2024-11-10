На это повлияет стоимость комбикорма.

На фоне роста цен на яйца, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин предупредил в эфире "Украинского радио", что подорожает еще один продукт, который с ними связан. Речь идет о курятине.

"Это же связанные вещи достаточно серьезно. Стоимость комбикорма будет влиять и на стоимость мяса. Кормовая база однозначно будет влиять. Куриное мясо будет воспроизводить динамику яиц. Чем мы с вами богаче, тем мы больше едим мяса и молочных продуктов, чем беднее, тем больше едим хлеба и картофеля. Мясо пытаются заместить другими видами продукции. Яйцо в данной ситуации уникально, его заместить практически нечем, поэтому динамика на яйца является более жесткой", - пояснил эксперт.

По его словам, обычно мясо замещают в рационе хлебом и картофелем. Вероятно, скоро можно будет увидеть рост цен на курятину. Пока что увеличение ее стоимости не очень большое.

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"Мы сравнивали цены на курятину годичной давности и сейчас, и там динамика очень небольшая - 3% всего лишь. Мы с вами в структуре мяса едим 55% курятины, тогда как у европейцев 75% говядина и свинина, а курятина всего лишь 25%. Считается, что курятина - низкокалорийное диетическое мясо и оно меньше потребляется. Рост цен на курятину будет менее динамичным, чем на яйца, потому что заместить нечем яйца", - подытожил Пендзин.

Рост цен на продукты

Как сообщал УНИАН, в Украине начали снижаться цены на картофель.

При этом заканчивается сезон тепличного огурца на местных комбинатах и цены на овощ растут почти ежедневно. Огурец уже в среднем на 57% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года.

В то же время цены на капусту начали снижаться. В фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли.

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