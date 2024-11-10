За последний месяц речь идет о 20% роста их стоимости.

В прошлом году в ноябре десяток яиц в Украине стоил 61 гривну. Сейчас, хотя цены могут отличаться, их можно найти за 63-72 гривны, заявил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин "Украинскому радио".

"В начале лета стоимость яиц снизилась. Это было связано с тем, что мы меньше экспортировали яиц, потому что были перекрыты границы, поляки не пускали на свой рынок. Из-за этого был избыток яиц внутри страны. Предложение превышает спрос, цены на яйца снизились. Сейчас они растут. Основная причина роста цен на яйца находится в прямой себестоимости производства яиц на сегодняшний момент на птицефабриках. 70% стоимости яйца - это комбикорм", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что этот год был неурожайным и из-за аномальной жары и засухи удалось вырастить на 30% меньше овощей. Такая же ситуация наблюдается с зерновыми. По сравнению с прошлым годом их было на 10 млн тонн меньше. При этом уменьшился объем производства кукурузы, которая является составляющей комбикорма.

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"Когда мы с вами говорим о фактическом росте зерновых в цене, надо понимать, что они потянут за собой и животноводство, и птицеводство, и производство яиц. То, что происходит, это как раз мы видим, как уже зерновые по новым ценам начали в реальной действительности менять себестоимость производства яиц и производитель яйца вынужден повышать цену просто потому, что иначе он выйдет в огромные убытки. Вторая причина - сезонная. Когда начинаются первые холода - конец октября, начало ноября - домашние куры начинают гораздо меньше нестись", - продолжил Пендзин.

По его словам, после наступления холодов уменьшается объем яиц, которые продают населению домохозяйства - примерно 3-5% от общего уровня насыщенности рынка этим продуктом. Уменьшение предложения на рынке также приводит к росту цены. За последний месяц речь идет о 20% роста их стоимости, однако по сравнению с прошлогодним периодом изменение цены является небольшим.

"На 1 января 2024 года цена была именно такой, как сейчас, то есть где-то порядка 64 грн за десяток яиц. Начиная с этого года цена на яйцо практически не изменилась, хотя динамика была разная. Были периоды, когда яйца были дешевле относительно прошлогодних цен на 20%, на 25%. Сейчас все подтянулось. Ожидается, что рост цен будет продолжаться, а с другой стороны, по сравнению с прошлогодними ценами, то динамика роста там не велика. Когда мы с вами говорим о птицефабриках, там немножко другая ситуация, там жесткий микроклимат, там очень сильно выдерживается температурный режим и такого влияния нет, потому что это промышленное производство яиц и там допустить, что уменьшается сезонно общий объем производства, потому что они перестали топить, такого нет", - отметил эксперт.

Как он рассказал, на птицефабриках четко отслеживается общий объем температурного режима. Кроме того, там осуществляется постоянное обновление поголовья кур и отработанные технологические процедуры. Когда же речь идет о сельской местности, то там многое зависит от рабочих рук, финансовых возможностей конкретных людей и физического состояния хозяек.

"В среднем, когда мы берем общий баланс поставок яиц в осенне-зимний период из домохозяйства населения, то общий объем поставок яиц на рынок уменьшается. Сезонный фактор влияет на производство яиц в домохозяйствах населения. Когда статистика дает цифру 63 грн за десяток яиц, то это яйцо без упаковки", - подытожил Пендзин.

Цены на продукты в Украине

По данным аналитиков, в Украине начали снижаться цены на картофель.

Сейчас фермеры готовы отгружать овощ по цене 18-28 грн/кг (0,43-0,68 доллара за кг), в зависимости от объемов и качества продукции. В среднем это на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В Украине заканчивается сезон тепличного огурца на местных комбинатах. Цены на овощ растут почти ежедневно. Огурец уже в среднем на 57% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года.

В то же время цены на капусту начали снижаться. В фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли.

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