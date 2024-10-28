Отмечается, что за некоторые овощи придется заплатить кругленькую сумму.

Уже больше месяца, обновляя рекорды, в Украине дорожает картофель. На сегодня цены на овощ уже в три раза выше, чем в прошлом году.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в начале этой неделе оптовые цены на картофель установлены на уровне 24-28 грн/кг, хотя неделей ранее его продавали по 20-22. Дороже, чем на предыдущей неделе, продавалась морковь – верхняя ценовая граница поднялась с 18 до 20 гривень за килограмм.

В то же время цены на капусту начали снижаться. Нижняя ценовая граница опустилась с 20 до 18 гривень за килограмм. Также подешевел и репчатый лук – нижняя ценовая граница снизилась до 14 до 13 грн/кг.

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Рекорды подорожания демонстрирует огурец, цены на который растут третью неделею подряд. Так, верхняя ценовая граница поднялась за неделю с 70 до 90 гривень за килограмм. При этом томат сузил ценовой коридор с 35-90 грн/кг до 40-60.

В два раза дороже, чем неделей ранее, продавали кабачок и брокколи. Цены подскочили с 20-25 грн/кг до 45-50 и с 50-55 до 100-110 грн/кг соответственно. Зато цены на тыкву снизились с 35-40 до 15-25 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли. Дороже продавался киви. Цена подскочила с 70-115 до 95-160 гривень за килограмм. Начала дорожать груша. Если неделей ранее самая низкая цена на фрукт была на уровне 50 гривень за килограмм, то теперь – 80 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заверил, что украинцам не стоит боятся, что цены на картофель достигнут отметки в 50 гривень за килограмм. Нынешняя цена уже покрывает себестоимость и позволяет импорт.

Кроме того, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам стоит ожидать подорожания мяса в основном из-за роста цен на корма.

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