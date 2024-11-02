Цены на огурцы летят в космос: сколько стоит килограмм овоща в Украине

Огурец уже в среднем на 57% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года.

В Украине заканчивается сезон тепличного огурца на местных комбинатах. Цены на овощ растут почти каждый день.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что производители готовы отгружать огурцы от 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Очередное подорожание огурцов эксперты объясняют сокращением предложения от местных фермеров. При этом спрос на любимый салатный овощ украинцев остается достаточно высоким, что провоцирует стремительный рост цен.

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Отмечается, что огурец сегодня уже в среднем на 57% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом не исключено, что овощ будет и дальше дорожать.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продается по 134,90 грн/кг.

В АТБ огурцы продают по 93,95 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на этот салатный овощ стартуют от 109 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Уже больше месяца, обновляя рекорды, в Украине дорожает картофель. На сегодня цены на овощ уже в три раза выше, чем в прошлом году.

В то же время цены на капусту начали снижаться. Во фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли.

Кроме того, растут цены на гречку. Уменьшение площадей под посев, сложные погодные условия привели к снижению объема и качества крупы.

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