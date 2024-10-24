В Украине стремительно дешевеет капуста: сколько сейчас стоит килограмм

Отмечается, что цены в среднем в 2,9 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Украине начали снижаться цены на капусту. Продукция дешевеет из-за избытка, в частности, овоща среднепоздних сортов, которые не пригодна для длительного хранения.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сейчас оптовые цены на капусту установлены в пределах от 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Отмечается, что широкий ценовой коридор объясняется тем, что на рынок поступает продукция разного качества.

Большинство фермеров продолжают активно собирать урожай, в результате чего предложение на рынке растет, а вот спрос на нее остается крайне низким.

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Несмотря на удешевление овоща, цены на капусту в Украине в среднем в 2,9 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключается, что цены будут и дальше падать из-за активного сбора урожай.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan белокочанную капусту продают по 29,90 грн/кг.

При этом в АТБ овощ можно купить по 29,95 грн/кг.

Одни из самых высоких цен на данный момент в Сильпо – 36 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Почти все овощи в Украине продолжают дорожать. На рост цен влияют ряд факторов. Так, из-за плохого урожая вокруг картофеля ажиотаж, который гонит цены верх.

Кроме того, эксперты считают, что в Украине будет дорожать мясо. Эксперты связывают рост цен на эту продукцию с повышением налогов, подорожанием кормов и повышением тарифов, в частности, на электроэнергию.

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