Инцидент произошел вблизи города Кантара в провинции Суэцкого канала Исмаилия.

В Суэцком канале село на мель грузовое судно MV Glory, которое везет более 65 тыс тонн кукурузы из Украины в Китай.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на компанию, которая обслуживает канал, на данный момент нет информации о том, повлияло ли это на движение по Суэцкому каналу.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи города Кантара в провинции Суэцкого канала Исмаилия.

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"Три канальных буксира пытались сдвинуть судно. Официальные лица не сообщили подробностей о том, что вызвало аварию. Часть Египта, включая его северные провинции, в воскресенье, 8 января, пережила волну плохой погоды", - говорится в сообщении.

Данные спутникового отслеживания, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.

Как утточняется в материале со ссылкой на Leth Agencies, судно стоит напротив западного берега канала в направлении на юг, а не поперек канала.

Судна, севшие на мель:

1 сентября 2022 года сухогруз Lady Zehma, который вез из Украины в Италию три тысячи тонн кукурузы, сел на мель в проливе Босфор в Стамбуле. Движение судов в проливе было приостановлено.

23 марта 2021 года во время следования из Искандар Путери (Малайзия) в Роттердам (Нидерланды) при проходе Суэцкого канала судно село на мель, перегородив канал и создав транспортную пробку.

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