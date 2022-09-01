На место происшествия направлены четыре буксира.

Сухогруз Lady Zehma, который вез из Украины в Италию три тысячи тонн кукурузы, сел на мель в проливе Босфор в Стамбуле.

На данный момент движение судов в проливе приостановлено. Об этом сообщила береговая охрана Турции, добавив, что на место происшествия направлены четыре буксира.

Lady Zehma - одно из шести судов с сельхозпродукцией, которое вышло из украинских портов 30 августа.

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Напомним, по данным Офиса президента, более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия уже экспортировано морским путем из трех портов.

23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути.

Также отмечается, что Украина восстанавливает соответствующие связи со странами Аравийского полуострова и уже почти 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые сделки с ООН и Турцией.

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