11-12 октября из украинских портов вышло 16 судов с украинской агропродукцией.

Корабль Super Henry с 51,4 тыс. тонн украинской пшеницы вышел из порта "Одесса" 7 сентября, а сегодня судно прибыло в порт Момбаса в Кении, проведя в пути 35 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что ранее Украина поставляла в Кению до 300 тыс. тонн пшеницы в год, а в сезоне 2021/2022 до начала войны отгрузила рекордные 355 тыс. тонн. Годовая потребность страны в импорте пшеницы составляет от 2-2,2 млн тонн в год.

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По подсчетам ведомства, за 11-12 октября из украинских портов вышло 16 кораблей, которые загружены 385 тыс. тонн агропродукции.

По данным Минагрополитики, с начала работы "зернового коридора" из Украины вышло 325 кораблей с 7,2 млн тонн груза.

Война в Украине и "зерновой коридор":

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

1 октября 2022 года в Мининфраструктуры рассказали об успехах "зернового коридора".

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