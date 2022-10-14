Перечень требований страны-агрессора пока неизвестен.

Россия готова отказаться от возобновления соглашения о зерновом коридоре уже в следующем месяце, если ее требования к Организации Объединенных Наций не будут рассмотрены.

Как сообщил в интервью Reuters постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, Москва передала письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложен список жалоб.

Официальные лица ООН должны посетить Москву в воскресенье, 16 октября, чтобы обсудить продление соглашения.

Видео дня

"Если мы увидим, что с российской стороны соглашения – экспорта российского зерна и удобрений – ничего не происходит, тогда извините, нам придется взглянуть на это по-другому", – сказал Гатилов.

Вместе с тем он отказался предоставить копию письма с требованиями, поэтому их перечень пока неизвестен.

Война в Украине и "зерновой коридор":

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

1 октября 2022 года в Мининфраструктуры рассказали об успехах "зернового коридора".

Вас также могут заинтересовать новости: