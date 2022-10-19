Всего за 7,5 месяцев полномасштабной войны украинскую границу пересекло 23 млн тонн с/х продукции.

За полтора месяца осени Украина отгрузила 10,4 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки, что на 1 млн тонн больше, чем за все лето.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, за 16 дней октября из Украины вывезено 3,6 млн тонн зерновых. А всего за 7,5 месяцев полномасштабной войны украинскую границу пересекло 23 млн тонн с/х продукции.

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"В этом месяце впервые с начала войны пшеница получила преимущество по поставкам, а кукуруза, которая последние месяцы лидировала в экспорте, заняла вторую позицию. Так, объем отгруженной пшеницы по состоянию на 16 октября составляет 1 149 млн тонн и это больше на 100 тыс. тонн, чем было в середине сентября. Кукурузы поехало 1 089 млн тонн, что на 300 тыс. тонн меньше за половину предыдущего месяца. Всего с начала войны из Украины отправлено 4,6 млн тонн пшеницы, кукурузы – почти вдвое больше", - говорится в сообщении.

По подсчетам ведомства, общая картина объема агропродукции, который фактически пересек границу Украины, в процентах по первую половину октября, такая: 30,7% занимает кукуруза, 32,37% – пшеница, 9,61% – рапс, 7,47% – подсолнечное масло, 7,23% – шроты, 4,28% – семена подсолнечника, ячмень – 4,64%, соевые бобы – 3,33%, соевое масло – 0,38%.

Вывоз с/х продукции в разрезе ее транспортировки за первые две недели октября такой: морскими и речными портами отправлено 2,8 млн тонн, по железной дороге – 436 тыс. тонн, автомобилем – 318 тыс. тонн, паромом – 22,3 тыс. тонн.

Война в Украине и "зерновой коридор":

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

1 октября 2022 года в Мининфраструктуры рассказали об успехах "зернового коридора".

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