Президент призывает мировое сообщество немедленно действовать, чтобы Россия не усугубила продовольственный кризис в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Сегодня же в Москве прозвучали очередные лживые заявления относительно очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановления нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу", - заявил Зеленский.

Видео дня

В этой связи президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров об этом.

"Статистика экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе. Более 5 миллионов тонн агропродукции отправлено на экспорт из трех наших портов. 232 судна вышли. Если взять только страны Африки, то наша аграрная продукция уже экспортирована в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис. Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, действовать нужно немедленно", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые сделки с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.

По подсчетам Мининфраструктуры, по состоянию на 23 сентября с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: