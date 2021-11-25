В среднем цены вырастут примерно на 20%.

Новогодние праздники принесут не только радость украинцам, но и дополнительные расходы. Перед праздниками ожидается скачок цен на продукты примерно на 20%.

Об этом рассказал бывший президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич в комментарии "Голос.ua".

"По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%. То есть украинцам нужно будет переплатить на 20% для того, чтобы накрыть стол, как в прошлом году", – отметил Томич.

При этом он указал, что больше всего цены подскочат на мясо, томаты, огурцы и перец. Кроме того, поползут вверх и цены на овощи из борщового набора.

Читайте такжеГорячие блюда на Новый год 2022: рецепты блюд, которые вкуснее на следующий день"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – подытожил эксперт.

Цены на продукты в Украине

Ранее аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

Также ранее стало известно, что в Украине продолжится рост цен на молочные продукты. С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн.

Директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко предупредил, что на фоне высоких цен на сало в Украине существует риск подорожания свинины.

При этом по оценкам аналитиков, в новом году стоит ожидать дальнейшего роста цен на подсолнечное масло. Стоимость бутылки может дойти до 100 гривен. В то же время эксперты отметили, что цены на любимое масло украинцев могут снизиться, если упадут цены на нефтепродукты. При этом уточнялось, что цена должна упасть хотя бы на 20-30 долларов.

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Автор: Анастасия Горбачева