Цены в декабре могут вырасти на 15%, прогнозируют эксперты.

В Украине до конца текущего года вырастут цены на сливочное масло - подорожание составит в среднем 15%.

Об этом идет речь в "Сніданку з 1+1".

Эксперты поясняют, что этот процесс связан с мировыми тенденциями. Дело в том, что только за последний месяц цены на сливочное масло в мире выросли на 30%.

Еще одной причиной подорожания этого продукта в Украине называют высокий спрос на сырье, производство которого стремительно уменьшается.

Как ранее сообщал УНИАН, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

Также ранее стало известно, что в Украине продолжится рост цен на молочные продукты.

С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн. "На рынке за килограмм сливочного масла сейчас просят 250 грн, творога – 120 грн. И это – не предел", - отметил эксперт по аграрной экономики " Леонид Тулуш.

"С июля пошло подорожание. Если раньше можно было купить за 10-10,2 грн молоко, сырье, сейчас 11 грн сорт "экстра" продается – это минимум", – добавил он.

Автор: Юрий Годован