Эксперты советуют уже подумать о запасах.

Уже в следующем году бутылка подсолнечного масла на полках в магазинах может стоить сто гривень.

Украинцам советуют уже подумать о запасах, говорится в сюжете ТСН.

"На фоне существенного повышения цен на почти все продукты питания – она заслуженная рекордсменка. Потому что прибавила в цене в этом году 80 процентов", – отмечается в сюжете.

Главной причиной повышения стоимости масла называют подорожание газа.

Читайте такжеВ Украине подорожает свинина: появился неутешительный прогноз по ценам и срокам"До декабря у нас еще будет эта цена. А что будет в январе-феврале, тяжело говорить, не зная цену на энергоносители", – отметил эксперт Денис Макарчук.

Тем временем в Министерстве агрополитики не видят предпосылок к такому стремительному росту цен, но специалисты свои прогнозы не меняют.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, цены на подсолнечное масло могут снизиться, если упадут цены на нефтепродукты. При этом уточнялось, что цена должна упасть хотя бы на 20-30 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц