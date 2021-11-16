Самое дорогое сало в нашем государстве стоит 350 гривень, узнали журналисты.

В Украине цена за килограмм сала "зашкаливает", поскольку в государстве невыгодно держать скот, в частности, из-за дорогих кормов, и потому, что свинофермы в основном выращивают мясные породы свиней.

На одном из рынков Киева генеральское сало стоит 350 гривень за килограмм, с серединки – 170 грн, куски для тушения – 80 грн, обрезки – 20 грн, а свинину в конце работы могут продавать и за 100 грн, говорится в сюжете ТСН.

По данным журналистов, в стране до сих пор домохозяйства – конкуренты промышленному свиноводству: люди выращивают почти 2,5 млн свиней, а свинофермы – 3 млн.

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"Где-то пять-шесть месяцев нужно потратить для (выращивания – ред.) мясной селекции... Ну, сальная должна быть дольше – где-то месяцев... восемь", – сказал он.

Журналисты выяснили, что каждый дополнительный месяц откорма – это минус 1 тыс. грн прибыли на одном поросенке.

"За килограмм живого веса мясокомбинаты сейчас дают 48 гривень. И фермеры только считают убытки. Сейчас мясо значительно дешевле, чем сало...", – говорится в сюжете.

Ранее в Ассоциации свиноводов Украины сообщили, что в начале ноября средняя цена килограмма свинины в живой массе снизилась до 43,8 грн за килограмм. Эксперты прогнозировали, что цена свинины возрастет во второй половине ноября.

Автор: Екатерина Присяжнюк