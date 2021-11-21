Повышение цен ожидается в следующем году.

На фоне высоких цен на сало в Украине существует риск подорожания свинины. Нынешние цены на сало - это признак будущего подорожания мяса, объясняет директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко.

Свой прогноз он озвучил в комментарии UBR.ua.

Бабенко отметил, что цены на сало уже достигли пика и расти дальше не будут, а само подорожание связано с "катастрофическим падением" поголовья свиней. По его словам, их количество сократилось в пять раз. Недостаток продукции возник из-за спада в частном секторе, который на сегодня является основным поставщиком сала. Причиной сокращения поголовья стало повышение цен на корма на 30% с начала прошлого года.

"Это уже становится не бизнес, а благотворительность", – признается эксперт.

Он добавляет, что повышение цен на корма затронуло не только Украину, но и другие страны, там также наблюдается спад поголовья, который в будущем приведет к росту цен на мясо. Как следствие - подорожание свинины и в Украине.

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"Цена поднимется по всему миру. За счет импорта вот этих 10% у нас происходило сдерживание роста цен на свинину внутри страны, а когда импорт станет дорогим, то цена будет неконтролируемо увеличиваться", – говорит Бабенко.

По его прогнозу, свинина в Украине подорожает на 50% со второго квартала 2022 года. В настоящее время килограмм данного вида мяса в среднем стоит 120 гривень.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колеблется от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.

Эксперты прогнозируют, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.

Автор: Юрий Годован