Украинцы уже не удивляются постоянно растущим ценам на подсолнечное масло. Стоимость этого популярного продукта все же может пойти вниз.
Об этом сообщает AgroPolit.com
На цену подсолнечного масла влияют ряд факторов, в том числе стоимость нефтепродуктов и энергоносителей, а также биотоплива.
"Например, спрос на биодизель сегодня оценивается на уровне 1600 долларов/тонна, и на его изготовление уходит около 47 миллионов тонн масла. Вот эти факторы и влияют на уровень цен", – говорится в сообщении.
Читайте такжеСпрос на украинские масличные культуры резко подскочил: кто покупаетЭксперты считают, что цены на подсолнечное масло могут снизиться, если упадут цены на нефтепродукты. При этом уточняется, что цена должна упасть хотя бы на 20-30 долларов.
Как ранее сообщал УНИАН, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.
Что касается подсолнечного масла, то аналитики прогнозировали дальнейший рост цены в ноябре. В среднем до конца месяца ожидалось повышение цены на 2-3%.