На цену любимого среди украинцев масла влияют ряд факторов.

Украинцы уже не удивляются постоянно растущим ценам на подсолнечное масло. Стоимость этого популярного продукта все же может пойти вниз.

Об этом сообщает AgroPolit.com

На цену подсолнечного масла влияют ряд факторов, в том числе стоимость нефтепродуктов и энергоносителей, а также биотоплива.

"Например, спрос на биодизель сегодня оценивается на уровне 1600 долларов/тонна, и на его изготовление уходит около 47 миллионов тонн масла. Вот эти факторы и влияют на уровень цен", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСпрос на украинские масличные культуры резко подскочил: кто покупаетЭксперты считают, что цены на подсолнечное масло могут снизиться, если упадут цены на нефтепродукты. При этом уточняется, что цена должна упасть хотя бы на 20-30 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

Что касается подсолнечного масла, то аналитики прогнозировали дальнейший рост цены в ноябре. В среднем до конца месяца ожидалось повышение цены на 2-3%.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Анастасия Горбачева