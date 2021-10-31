Цены на продукты во многом зависят от стоимости энергоносителей, пояснили эксперты.

В Украине в ноябре изменятся цены на некоторые продукты: что-то подорожает, отдельные категории товаров - подешевеют.

Прогноз в комментарии сайту "Обозреватель" озвучила аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

Подорожание продуктов в ноябре

Говоря о ценах на масло, которое в последнее время существенно "набрало" в цене, эксперт пояснила, что в ноябре цены точно не снизятся.

"Цены на масла на мировом рынке продолжают расти, и эта тенденция не позволит опуститься цене на украинском рынке тоже. Поэтому в ноябре следует ожидать дальнейший рост цены на этот продукт, но незначительный: 2-3%. То есть в ноябре подсолнечное масло обойдется в 68-69 грн/литр", - прогнозирует она.

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Будут расти и цены на мясо - прежде всего курятина и говядина, причина - сокращение объемов производства. Кроме того, фактором для повышения цены на 10-15% может стать принятие законопроекта №5600, который повышает налоговую нагрузку на отечественное птицеводство.

Аналогичный прогноз озвучил Олег Пендзин - член Экономического дискуссионного клуба. Он говорит, что курятина и яйца могут подорожать к концу года больше, чем свинина и говядина.

Светлана Литвин прогнозирует, что яйца в ноябре подорожают на 5% - средняя цена за десяток составит 37 гривень.

Цены на овощи тоже пойдут вверх, поскольку в скором времени они будут поставляться из тепличных хозяйств или импортироваться. Рост в ноябре, по прогнозу Литвин, составит 5-10%, а к концу года - еще больше.

"Вроде бы урожай и неплохой, но мы очень сильно зависимы от мировых цен на продовольствие. Поэтому овощи добавят 20-30% к концу года. Это традиционные сезонные колебания", - комментирует в свою очередь Пендзин.

Какие продукты подешевеют

Среди таких Литвин назвала сахар, производство которого уже начали с нового урожая свеклы. Это сказалось на розничных ценах в сторону снижения.

"За последние две недели цена сахара в розничных сетях уменьшилась на 6% и сейчас в среднем составляет 25,30 грн/кг. В ноябре 2021 года ожидается еще снижение цены до 23-24 грн/кг", - говорит она.

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Дешевеют и яблоки. За прошедшие две недели они подешевели на 12%, низкая цена будет держаться и до конца ноября. Только тогда они могут подорожать, объясняет Литвин. Сейчас они в среднем стоят 9,5 гривень за килограмм.

Эксперты объясняют, что в основном повышение цен связано с подорожанием энергоносителей, в частности газа. Если он продолжит расти в цене, это обязательно скажется в ценниках на продукты.

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Автор: Юрий Годован