С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн.

В Украине будет продолжаться рост цен на молочные продукты.

Об этом сообщает Agrotrend.com.ua со ссылкой на прогнозы экспертов.

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С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн.

"На рынке за килограмм сливочного масла сейчас просят 250 грн, творога – 120 грн. И это – не предел", - отметил эксперт по аграрной экономике Леонид Тулуш.

"С июля пошло подорожание. Если раньше можно было купить за 10-10,2 грн молоко, сырье, сейчас 11 грн сорт "экстра" продается – это минимум", – пояснил эксперт.

Также эксперты отмечают, что в течение 2021 года поголовье коров в Украине сократилось почти на 6% из-за низких закупочных цен на молоко и уменьшения пастбищ.

"В себестоимости производства сырого молока где-то около 50% принадлежит именно кормам. Далее – энергоносители и оплата труда", – пояснил аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец.

Крупные производители молока уверяют, что в ближайшее время молочные продукты хоть и будут дорожать, но не так сильно.

"Рост будет наблюдаться в пределах 1,5-2%, это по самым оптимистичным прогнозам", – уверяет Андриец.

По словам экспертов, стремительный рост цен будут сдерживать торговые сети, которые боятся потерять покупателя и более дешевый импорт некоторых молочных продуктов из Европы.

"Какой-то определенный процент продовольственной безопасности надо покрывать за счет внутреннего производства. Потому что, как только те же поляки завоюют наш рынок, извините, масштаб цен будет совсем другим", – считает Тулуш.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

До середины октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривен за десяток.

10 ноября 2021 года в Украине подскочили цены на молоко-сырье.

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 года инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины ожидает замедление инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года в годовом выражении - до июля 2020 года - без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилась на 0,2%.

Промышленное производство в Украине в августе 2021 года в годовом выражении – до августа 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,6%.

Автор: Елена Коваленко