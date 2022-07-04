Цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас зависят от изменения логистических маршрутов и стоимости топлива.

В Украине дефицита фруктов и овощей через оккупацию южных регионов не ожидается.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил директор департамента аграрного развития ведомства Игорь Виштак.

"По Украине в целом не будет наблюдаться дефицит овощных культур из-за временной оккупации южных регионов. В этом году в Херсонской области под овощными культурами было засеяно 40 тыс. га земли, что составляет около 15% к урожаю овощей по Украине. Путем привлечения 5 областей центральной Украины, которые также являются крупнейшими производителями овощей, где производство этих продуктов превышает в 2-3 раза по сравнению с другими неокупованими областями, в сумме дадут урожай на уровне 34,22% до сбора по Украине", - отметил Виштак.

По его словам, плодово-ягодных культур в Украине всегда было перепроизводство. Потому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, которые являются крупнейшими производителями плодов и ягод, вполне смогут обеспечить потребности страны.

"Что касается арбузов, то здесь ситуация сложнее. Конечно херсонских арбузов нам не заменит никто, и рассчитывать на низкую стоимость в этом году не стоит. Но урожай с Центральной и частично Южной Украины, несколько компенсирует эту нехватку", - подчеркнул директор департамента агроразвития.

Также он добавил, что цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас больше зависят от изменения логистических маршрутов и стоимости топлива.

Как ранее сообщал УНИАН, растущее предложение местных тепличных томатов и достаточно сильная конкуренция с импортом провоцирует снижение цен на рынке томатов в Украине.

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