Из-за потери овощей из Херсонской области в связи с оккупацией закарпатские фермеры посадили их больше в этом году.

Из-за оккупации Юга Украины есть риск вскоре столкнуться с дефицитом овощей. Чтобы исправить ситуацию, на Закарпатье фермеры засеяли вдвое больше земли.

Хватит ли этого и к каким ценам покупателям готовиться, говорится в сюжете ТСН.

Как рассказывают закарпатские фермеры, в этом году плохой урожай капусты, этому "способствовала плохая погода. А спрос на нее бешеный, ведь ее покупают для Киева и Харькова. А через неделю-две будут собирать перец и помидоры, в этом году его посадили вдвое больше. Несмотря на жару, урожай томатов хороший.

"С томатами и перцем будем, но позволить себе его смогут не все. Транспортировка через всю страну увеличит цену", - говорится в сюжете. Например, капусту оптовики забирают на Закарпатье по 30 грн, а продают по 50. Поэтому не всем теперь и овощи по карману.

Больше всего закарпатские фермеры удивлены спросом на кабачки. В прошлом году его даже сеять не хотели, ведь отдавать по 2 грн/кг не хотели, а сейчас цена выросла в 10 раз.

Ранее аналитики сообщали, что растущее предложение местных тепличных томатов и достаточно сильная конкуренция с импортом провоцирует снижение цен на рынке томатов в Украине.

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